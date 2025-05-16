В ООН одобрили прямые переговоры РФ и Украины

16 мая в Стамбуле впервые за три года прошли прямые переговоры России и Украины. В ООН прокомментировали, как организация относятся к прошедшей встрече, сообщает ТАСС .

Зампредставителя генсека всемирной организации Стефани Трембле отметила, что ООН приветствует прямые переговоры Москвы и Киева. Она оценила также то, что на встрече обсуждались потенциальное прекращение огня и крупный обмен военнопленными.

В ООН отметили важную роль Турции и США, которые содействовали организации переговоров. Всемирная организация надеется, что начавшийся переговорный процесс продлится дальше и приведет к полному прекращению огня.

По словам Трембле, временное перемирие должно стать ключевым шагом к установлению «справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира на Украине». Она подчеркнула, что всемирная организация также готова содействовать в переговорах.

На переговорах, которые прошли 16 мая в Стамбуле, Россия и Украина договорились в дальнейшем подробно представить свое видение возможного прекращения огня. Кроме того, они обсудили подготовку крупнейшего обмена военнопленными.