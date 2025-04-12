В Офисе Зеленского предложили женщинам военную службу

Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Палиса выступил с инициативой привлечения всех граждан, включая женщин, к службе в ВСУ, сообщает Lenta.ru .

Чиновник предложил ввести переходный период для осознания гражданами конституционной обязанности защиты государства. В качестве примера он привел Израиль, где мужчины и женщины несут военную службу на равных.

Замглавы ОП также предложил ограничить доступ к госуслугам для тех, кто не прошел военную службу. В числе возможных мер — запрет на трудоустройство в государственные органы. Эти инициативы обсуждаются на фоне продолжающегося конфликта и потребностей армии в личном составе.

Ранее в Украине уже ужесточали мобилизационное законодательство, но вопрос равного призыва женщин пока остается предметом дискуссий.