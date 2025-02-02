В НАТО заявили о неправильном направлении фронта в конфликте на Украине
Генсек НАТО: фронт в конфликте на Украине движется «в неправильном направлении»
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте считает, что фронт в российско-украинском конфликте якобы движется «в неправильном направлении».
Он подчеркнул, что НАТО необходимо принять все возможные меры, чтобы предотвратить достижение Россией своих целей.
«Украина не проигрывает. И мы должны поддержать их, чтобы они заняли позицию силы», — заявил Рютте в интервью Bild.
Генсек НАТО добавил, что в случае достижения мирного соглашения между Россией и Украиной, оно должно быть устойчивым.
Ранее американское издание The Hill сообщало, что Россия возьмет под контроль Киев и Львов, а затем выйдет к западным границам НАТО к 2026 году, если США прекратит помощь Украине.