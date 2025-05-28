Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что в Москве обсуждают план действий при ударе Taurus по столице, сообщает RT .

Известно, что ходит информация о том, что если военные бундесвера Германии примут участие в ударах ВСУ немецким оружием по России, то российской армии придется ударить по Берлину.

«В московских кабинетах обсуждают, что если немецкие военные будут бить немецким оружием по Москве, то нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину», — заявила Симоньян.

Так отмечается, что разрешение бить «Таурусами» будет означать, что Германия начала атаку своим оружием, так как «хозлы», то есть Украина, не смогут как обслуживать их, так и вводить полетное задание.