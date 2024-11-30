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В МИД заявили, что перед Россией стоит вопрос о возобновлении ядерных испытаний

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что перед Россией сейчас стоит вопрос о возобновлении ядерных испытаний на фоне сложившейся обстановки в мире, сообщает ТАСС .

Он отметил, что Москва допускает возобновление ядерных испытаний в ответ на эскалационный курс Вашингтона.

«Ситуация достаточно сложная», — подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерных вооружений. По словам главы государства, если Киев завладеет ядерным оружием, то Москва применит все имеющиеся у нее средства поражения.