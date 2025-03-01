В МИД Венгрии назвали выступление Трампа великолепным

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сказал, что речь американского президента Дональда Трампа на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским — великолепный момент последних трех лет. Дипломат надеется на то, что переговоры между Россией и Соединенными Штатами завершатся успехом, поскольку исключительно они могут закончить конфликт, сообщает РИА Новости .

«Позиция президента Дональда Трампа в пользу мира стала самым великолепным моментом за последние три года», — заявил Сийярто в публикации в соцсети Facebook*.

После конфликта главы США и Зеленского все в мире увидели, кто действительно хочет завершения конфликта, а кому нужно его продолжение. Также украинский президент показал, кто не жалеет жизней людей и миллиардов евро, отметил руководитель МИД Венгрии.

28 февраля на переговорах между Трампом и Зеленским произошла словесная перепалка, инициатором которой стал украинский президент. После нее киевскую делегацию попросили покинуть Белый дом.

Ранее Трамп сказал, что Зеленский хочет продолжать боевые действия, хотя США нужен мир.

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