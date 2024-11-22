В МИД России прокомментировали заявление Зеленского об «Орешнике»

сегодня в 23:17

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Владимира Зеленского после удара системой «Орешник» по военному заводу в Днепропетровске.

«Помню, как Зеленский, Резников и другие представители киевского режима регулярно предлагали Украину в качестве полигона тестирования новых видов вооружений — накаркали», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Зеленский заявил, что своим ударом из новой системы «Орешник» по Днепропетровску Россия устроила полигон из Украины.

Ракетный удар был нанесен 21 ноября по предприятию «Южмаш», где производили и ремонтировали военную технику ВСУ.