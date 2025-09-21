В МИД РФ рассказали, почему до сих пор не помогли арестованному в ЕС Гречушкину

МИД России следит за инцидентом с арестом Гречушкина в Болгарии

Министерство иностранных дел России поставило на контроль инцидент с задержанием в Болгарии Игоря Гречушкина. Его корабль связан со взрывом в порту ливанского Бейрута, который произошел пять лет назад, рассказали РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.

Там добавили, что ни задержанный, ни его представители в посольство РФ еще не обращались. Также никакие запросы в Посольство России не отправляли и соответствующие государственные органы Республики Болгарии, отметили в МИД.

Там добавили, что, в случае необходимости, Гречушкину окажут помощь.

Мужчину задержали в Болгарии по ордеру Интерпола. Ему принадлежит грузовой корабль, который взорвался в порту Бейрута пять лет назад.

48-летнего Гречушкина задержали 6 сентября в аэропорту Васил Левский в столице Болгарии, Софии. Туда он прилетел с территории Кипра.

Гречушкин находится под следственным арестом. У мужчины есть кипрский паспорт. Он прибыл в Болгарию на отдых.

Взрыв в порту Бейрута случился 4 августа 2020 года. Тогда сдетонировали 2,75 тыс. тонн аммиачной селитры. Ее конфисковала таможня в 2014 году с сухогруза Rhosus и хранившейся на складе. Погибли 121 человек, около шести тыс. были ранены.

Также были уничтожены два жилых квартала, находившихся рядом с портом. Без жилья остались примерно 300 тыс. человек. Бейруту был нанесен экономический ущерб минимум 15 млрд долларов.

