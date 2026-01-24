В МИД рассказали о цели визита представителей США в Россию
Директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук рассказал, что представители США приезжали в Москву, чтобы лично проинформировать руководство РФ об итогах контактов с Киевом и ЕС, сообщает РИА Новости.
Представители США специально приезжали в Москву 22–23 января.
«Встреча была полезной во всех смыслах для обеих сторон», — отметил он.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что переговоры российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа продлились почти 4 часа.
Визит в Москву Уиткоффа стал седьмым за все время переговорного процесса.
