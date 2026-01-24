сегодня в 02:51

В МИД рассказали о цели визита представителей США в Россию

Директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук рассказал, что представители США приезжали в Москву, чтобы лично проинформировать руководство РФ об итогах контактов с Киевом и ЕС, сообщает РИА Новости .

Представители США специально приезжали в Москву 22–23 января.

«Встреча была полезной во всех смыслах для обеих сторон», — отметил он.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что переговоры российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа продлились почти 4 часа.

Визит в Москву Уиткоффа стал седьмым за все время переговорного процесса.

