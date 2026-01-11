В МИД Кубы заявили, что США шантажируют и вмешиваются в дела иных государств

Куба не занимается наемничеством, шантажом, а также военным вмешательством в дела иных государств, в отличие от Соединенных Штатов. Об этом в соцсети Х заявил министр иностранных дел страны Бруно Родригес, сообщает РИА Новости .

11 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что на Кубу не будут поступать нефть и деньги. По его словам, у Венесуэлы теперь есть США, которые смогут защитить государство.

«В отличие от Соединенных Штатов, наше правительство не занимается наемничеством, шантажом или военным вмешательством в дела других государств», — отметил Родригес.

США 3 января вторглись в Венесуэлу, атаковали ее военные базы. Также американские военные похитили президента страны Николаса Мадуро с женой. Их отвезли в Нью-Йорк, где будут судить по уголовным делам. Новым главой государства стала вице-президент Дельси Родригес.

