В МИД Дании заявили о неприемлемости нарушения целостности страны

Глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен заявил, что нарушение территориальной целостности Дании и Гренландии было бы совершенно неприемлемо, пишет ТАСС .

Он отметил, что Дания и США создадут рабочую группу высокого уровня для обсуждения ситуации вокруг Гренландии.

«„Мы, Королевство Дания, продолжаем верить, что долгосрочная безопасность Гренландии может быть обеспечена в нынешних рамках“, — отметил он.

Гренландия — автономная территория в составе Дании, Вашингтон и НАТО подписали договор о ее защите в 1951 году. США обязуются оборонять ее в случае агрессии.

Ранее Трамп заявил, что США так или иначе получат остров, который является автономной территорией Дании. Между тем, по данным телерадиокомпании Danmarks Radio, Королевство направило в Гренландию свою военную технику и передовой отряд.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.