В одном из магазинов одежды французско-турецкого бренда в Одессе разместили вывеску с инструкцией на случай ядерного взрыва, сообщает «Страна.ua».

На этой неделе в Одессе обломки ракеты попали в многоэтажный жилой дом. По предварительной информации, погибли десять человек. Зеленский заявил о том, что ракета была российской и это был «показательный удар». При этом на кадрах с места падения видны обломки зенитной ракеты MIM-104 от американского ЗРК Patriot. Позже в ВСУ признали, что удар по дому произошел в результате работы средств ПВО.

Россия применила новейшую систему средней дальности «Орешник» 21 ноября 2024 года, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам.

Путин рассказал, что современные средства ПВО не могут перехватить «Орешник», так как ракеты атакуют поставленные цели

со скоростью 2,5-3 км/с.

Российский лидер заверил, что применение противником оружия западного производства не повлияет на ход боевых действий в зоне СВО. Войска ВС РФ успешно наступают по всей линии фронта, и все ранее поставленные задачи будут решены.

Украина атаковала Россию 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября — системами Storm Shadow. Киевский режим бил западным оружием по Курской и Брянской областям, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.