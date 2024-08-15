В Ленинском округе прошел второй этап конференции партии «Единая Россия»

Главная тема конференции — утверждение предвыборной программы местного отделения партии «Единая Россия» на выборах депутатов Совета депутатов Ленинского округа, назначенных на 8 сентября 2024 года.

В конференции приняли участие 80 делегатов, среди них секретари первичных отделений партии и члены местного политического совета. На конференции выступили секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Станислав Каторов, депутат Московской областной Думы Владимир Жук, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ленинского округа Станислав Радченко и исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Митряйкин.

Участники конференции затронули ключевые аспекты предвыборной программы. В этом году она включила в себя большой диапазон вопросов: поддержка военнослужащих спецоперации и их семей, поддержка крупных предприятий, развитие малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций, уделение внимания защите прав и интересов ветеранов, инвалидов, пенсионеров, детей-сирот, многодетных семей, уделение особого внимания вопросам получения своевременной и качественной медицинской помощи, обеспечения жителей необходимыми лекарствами, строительство новых социальных объектов, поддержка спортивной деятельности, реализация проектов благоустройства общественных территорий, улучшение состояния дорожно-транспортного комплекса местного значения и многое другое.

По словам депутата Мособлдумы Владимира Жука, поддержка участников СВО — это одна из важнейших задач в современных реалиях.

«Поддержка участников специальной военной операции и их семей, отправка гуманитарной помощи в зону боевых действий — важнейшее направление в работе депутатов „Единой России“ всех уровней», — сказал парламентарий.

Секретарь местного отделения «Единой России» Станислав Каторов отметил, что решение новых задач и дальнейшее развитие Ленинского городского округа невозможно без сильной команды.

«На прошлых выборах партийцами Ленинского округа было собрано более 1000 наказов. Свыше 700 из них исполнено. Это 70% реализации, очень хороший результат. Наша команда — это целеустремленные и профессиональные люди, которые своими заслугами прославляют наш округ — вносят большой личный вклад в жизнь муниципалитета. В ней состоят награжденный боевыми наградами участник СВО, заслуженный тренер России, врачи высшей категории, общественные деятели и многие другие», — сказал Станислав Каторов.

В настоящее время представители партии «Единая Россия» продолжают проводить встречи с жителями округа, в ходе которых проходит сбор наказов для выявления потребностей населения и более качественной работы в будущем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.