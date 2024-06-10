В Крыму рассказали о переходе конфликта на Украине в новую фазу

Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал, что конфликт на Украине выходит в свою новую фазу противостояния. В ней украинская армия из-за больших потерь сосредоточится исключительно на попытках ударов по территории РФ поставляемым Западом оружием, сообщает РИА Новости .

По словам Константинова, ситуация на фронте у режима Киева напряжена, не хватает людей на фоне больших потерь. Именно поэтому ВСУ будут делать акцент на ударах по российской территории поставляемым Западом оружием.

«Людей воевать не хватает, а вот запускать ракеты и беспилотники — на это у них еще людской ресурс найдется. Они будут это делать, и нам нужно быть к этому готовыми. Этот конфликт переходит на новую фазу», — поделился он.

Глава парламента добавил, что у стран Запада колониальное мышление, при котором они не учитывают мнение отличных от них народов.

Ранее расчеты систем «Град» ударили по позициям ВСУ.