В Крыму национализируют актив «дружка» Зеленского

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Власти Крыма национализируют квартиру близкого к Владимиру Зеленскому украинского олигарха Виталия Хомутынника в Ливадии, пишет РИА Новости .

В новый пакет национализации включена квартира «дружка» Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма, сообщил агентству на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов.

Это квартира бизнесмена Виталия Хомутынника, связанного с Зеленским, сказано в материале.

Крымский спикер уточнил, что власти полуострова также внесут в список объекты, «принадлежащие другим украинским соседям Зеленского в Ливадии».