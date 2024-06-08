В Крыму национализируют актив «дружка» Зеленского
Крым национализирует квартиру украинского олигарха в Ливадии
Власти Крыма национализируют квартиру близкого к Владимиру Зеленскому украинского олигарха Виталия Хомутынника в Ливадии, пишет РИА Новости.
В новый пакет национализации включена квартира «дружка» Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма, сообщил агентству на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов.
Это квартира бизнесмена Виталия Хомутынника, связанного с Зеленским, сказано в материале.
Крымский спикер уточнил, что власти полуострова также внесут в список объекты, «принадлежащие другим украинским соседям Зеленского в Ливадии».