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Письма президентов России и Украины не будут опубликованы

Содержание писем президентов России и Украины Владимира Путина и Джо Байдена не будет раскрыто, заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы никогда не обнародуем переписку на уровне глав государств», — сказал представитель Кремля в общении с журналистами в среду.

Ранее Путин на встрече с главами мировых информагентств заявил что вступал с главой Белого дома в переписку.

Речь шла о прекращении военной помощи Киеву со стороны Вашингтона, чтобы закончить конфликт на Украине, указано в материале агентство.