В Кремле спрогнозировали срок окончания конфликта на Украине

Дмитриев ожидает завершение конфликта на Украине в течение года

Конфликт на Украине может завершиться в течение года, предположил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. По словам политика и финансиста, он «верит» в такой сценарий, сообщает Reuters .

В прошлые выходные Дмитриев встречался с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Во время поездки в Вашингтон президентский спецпредставитель также рассказывал, что Кремль и Белый дом близки к «дипломатическому решению» украинского конфликта.

«Мы уверены, что находимся на пути к миру, и как миротворцы мы должны сделать так, чтобы это произошло», — сказал Дмитриев инвестиционной конференции в Саудовской Аравии.

На вопрос о том, может ли на Украине наступить мир в течение года, спецпредставитель президента ответил: «Я верю в это».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.