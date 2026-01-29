сегодня в 22:45

В Кремле сообщили об отсутствии реакции Зеленского на приглашение в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что со стороны Владимира Зеленского не поступало никакой реакции на повторное приглашение приехать в Москву для переговоров, сообщает РИА Новости .

«Нет, не было», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков напомнил, что российская сторона не отказывалась от контактов между лидерами и готова к такой встрече при условии ее тщательной подготовки.

Президент России Владимир Путин осенью 2025 года также подтверждал свою готовность провести переговоры в Москве, если украинский лидер согласится приехать.

Кремль неоднократно подчеркивал, что диалог возможен, но требует содержательной предварительной работы и реальных намерений со стороны Киева.

