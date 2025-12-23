В Кремле рассказали о контактах Дмитриева с Уиткоффом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о контактах спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, сообщают « Известия ».

По словам Пескова, контакты спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с американской стороной в Майами — это рабочий процесс.

«Самое главное было получить от американцев информацию о результатах их наработок с европейцами и украинцами», — отметил он.

Ранее российская делегация во главе с Дмитриевым проводит в Майами встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

