В Кремле рассказали о контактах Дмитриева с Уиткоффом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о контактах спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, сообщают «Известия».
По словам Пескова, контакты спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с американской стороной в Майами — это рабочий процесс.
«Самое главное было получить от американцев информацию о результатах их наработок с европейцами и украинцами», — отметил он.
Ранее российская делегация во главе с Дмитриевым проводит в Майами встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
