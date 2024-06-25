В Кремле оценили план советников Трампа по прекращению огня на Украине

Песков: надо учитывать ситуацию на фронте при переговорах по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что при любых переговорах по Украине необходимо учитывать реальную ситуацию на фронте, сообщает «Царьград» .

Ранее советники бывшего президента США Дональда Трампа озвучили «мирный план» по Украине. В нем предлагают лишить Киев оружейных поставок, если украинцы откажутся от переговоров с Россией.

В Кремле напомнили, что российский лидер Владимир Путин уже указывал на важность опираться на реальную ситуацию «на земле», а не на абстрактные «хотелки» киевского режима.

До этого Трамп утверждал, что сможет прекратить украинский кризис за сутки, как только вернется в Овальный кабинет. По его словам, из-за кризиса на Украине внешняя политика США переживает спад. Республиканец настаивал, что он бы такого ни в коем случае не допустил, если бы продолжал оставаться на президентском посту.