В Кремле оценили план советников Трампа по прекращению огня на Украине
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что при любых переговорах по Украине необходимо учитывать реальную ситуацию на фронте, сообщает «Царьград».
Ранее советники бывшего президента США Дональда Трампа озвучили «мирный план» по Украине. В нем предлагают лишить Киев оружейных поставок, если украинцы откажутся от переговоров с Россией.
В Кремле напомнили, что российский лидер Владимир Путин уже указывал на важность опираться на реальную ситуацию «на земле», а не на абстрактные «хотелки» киевского режима.
До этого Трамп утверждал, что сможет прекратить украинский кризис за сутки, как только вернется в Овальный кабинет. По его словам, из-за кризиса на Украине внешняя политика США переживает спад. Республиканец настаивал, что он бы такого ни в коем случае не допустил, если бы продолжал оставаться на президентском посту.