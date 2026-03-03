В Кремле объяснили, почему не проводят новый раунд переговоров по Украине

Песков: сейчас вряд ли можно говорить о трехсторонней встрече в Абу-Даби

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, когда состоятся очередные трехсторонние переговоры по разрешению украинского конфликта, сообщает ТАСС .

«Очевидно, что сейчас вряд ли в эти дни можно говорить о возможности встречи (по мирному урегулированию на Украине — ред.) в Абу-Даби по понятным причинам», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента России имел в виду напряженную ситуацию на Ближнем Востоке. Утром 28 февраля США и Израиль начали атаковать объекты в Иране. Погибли гражданские лица, была разрушена инфраструктура. Иран нанес ответный удар по Израилю и военным базам США в странах Ближнего Востока.

Согласно информации Красного Полумесяца, на данный момент число погибших в Иране из-за ударов США и Израиля составляет 787 человек. Всего 1039 ударов зафиксировано в 153 районах Ирана. Минимум 504 объекта получили повреждения.

