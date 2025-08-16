В конце пресс-конференции Дональд Трамп и Владимир Путин пожали руки

Переговоры президентов России и США завершились — Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись рукопожатием, но отказались от традиционных комментариев для прессы.

Ранее оба лидера сделали краткие заявления, оценив встречу как «продуктивную», но признав отсутствие конкретных соглашений.

Трамп подчеркнул «существенный прогресс» и хорошие личные отношения с Путиным, в то время как российский президент выразил надежду на мирное урегулирование украинского конфликта.

Переговоры на авиабазе Элмендорф-Ричардсон на Аляске продлились почти три часа.