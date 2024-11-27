В команде Трампа возможен раскол из-за торговли должностями

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Трамп отстранил своего советника Эпштейна от участия в совещаниях

Избранный президент США Дональд Трамп отстранил от совещаний своего советника по юридическим вопросам Бориса Эпштейна, пишет ТАСС .

Соратника Трампа подозревают в вымогательстве денег у потенциальных кандидатов на должности в новой администрации, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сам Эпштейн назвал эти утверждения «ложью и клеветой».

Официальной информации о санкциях против члена команды республиканца нет.

Ранее сообщалось, что в переходной администрации и Трампа начались критические разногласия.