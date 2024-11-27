В команде Трампа возможен раскол из-за торговли должностями
Трамп отстранил своего советника Эпштейна от участия в совещаниях
Избранный президент США Дональд Трамп отстранил от совещаний своего советника по юридическим вопросам Бориса Эпштейна, пишет ТАСС.
Соратника Трампа подозревают в вымогательстве денег у потенциальных кандидатов на должности в новой администрации, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Сам Эпштейн назвал эти утверждения «ложью и клеветой».
Официальной информации о санкциях против члена команды республиканца нет.
Ранее сообщалось, что в переходной администрации и Трампа начались критические разногласия.