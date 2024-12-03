В Китае немецких журналистов удалили из зала после критики Бербок

Во время встречи министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с ее китайским коллегой Ван И немецких журналистов удалили из зала, сообщает mk.ru .

Это произошло после выступления Бербок с критикой в адрес Китая. Пекин после этого отказался публиковать совместный пресс-релиз.

Она назвала целью своего визита поддержку мирного процесса по Украине. Также Бербок отметила, что Германия стремится к нормализации отношений с Китаем. При этом она добавила, что военно-техническое сотрудничество между Пекином и Москвой не соответствует интересам Европы.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия якобы подрывает мир в Европе. По ее словам, на европейском континенте уже на протяжении тысячи дней нарушен мировой порядок.