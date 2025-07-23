В Киеве на протесты вышли люди с плакатами на русском языке

В Украине прошли массовые протесты против нового закона, ограничивающего полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). В протестах были замечены плакаты на русском языке, передает «Царьград» .

Политолог Иван Мезюхо в беседе с Царьградом отметил, что протесты на Украине нельзя считать майданом, поскольку майдан никогда не отражал истинную волю украинского народа.

«Все майданы, включая Оранжевую революцию и Евромайдан, были инспирированы Западом и финансировались Европой и США через различные фонды. Не стоит удивляться и тому, что некоторые плакаты были написаны на русском языке, так как Киев остаётся русскоязычным городом», — уточнил он.

Иван Мезюхо отметил, что Зеленского беспокоит ситуация с НАБУ, которое имеет подчинение. С одной стороны, оно должно работать на благо Украины и взаимодействовать с другими правоохранительными органами, такими как Генпрокуратура. С другой стороны, НАБУ отчитывается о своей деятельности и координирует действия с европейскими и американскими партнерами.