В Южной Корее арестовали бывшую первую леди Ким Гон Хи

Это первый случай в истории страны, когда была взята под стражу жена бывшего президента. Прокуроры настаивали на аресте женщины, указывая на то, то она якобы может уничтожить улики, если останется на свободе.

Адвокаты же настаивали на мере пресечения, не связанной с лишением свободы. Они указывали на то, что Ким Гон Хи участвовала в допросе, на котором отрицала вину. Также они заявили, что у женщины слабое здоровье.

Между тем Юн Сок Ель, бывший президент Южной Кореи и муж Ким Гон Хи, находится в СИЗО с 10 июля. Отмечается, что женщину поместят в другой следственный изолятор, она будет не рядом с мужем.

Ким Гон Хи подозревают в том числе в махинациях с ценными бумагами автомобильного дилера Deutsch Motors, коррупции, вмешательстве в отбор кандидатов в депутаты.

Юн Сок Ель был лишен власти за попытку переворота. Он злоупотребил полномочиями главнокомандующего, незаконно мобилизовав войска.