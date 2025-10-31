В Японии возмутились решением США возобновить ядерные испытания

сегодня в 04:59

Директор-представитель японской Конфедерации ассоциаций пострадавших от атомных и водородных бомбардировок «Нихон Хиданке» Сатоси Танака заявил, что глубоко возмущен заявлением американского президента Дональда Трампа решением возобновить испытания ядерного оружия, сообщает РИА Новости .

«У них и так есть огромное количество высокотехнологичных ядерных вооружений. Зачем им еще больше?», — отметил он.

Он также отметил, что необходимо предотвратить проведение ядерных испытаний в Соединенных Штатах.

Ранее Трамп заявил в соцсети Truth Social о намерении начать ядерные испытания «на равных основаниях» с другими странами, что вызвало критику экспертов и опасения международного сообщества.

В частности, военный специалист Юрий Кнутов заявил, что последние испытания ядерного оружия в США могли стать реакцией на недавнюю демонстрацию Россией ее мощи и способны спровоцировать другие страны.

