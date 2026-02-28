В Израиле заявили о смерти верховного лидера Ирана Хаменеи

Ряд СМИ со ссылкой на израильских чиновников утверждают, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи якобы погиб, с иранской стороны подтверждений нет, сообщает РИА Новости .

В частности, посол Израиля Иехиэль Ляйтер в США утверждает, что Али Хаменеи погиб при ударе по его резиденции, пишет журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

Кроме того, Reuters со ссылкой на израильского чиновника утверждает, что обнаружено тело Хаменеи.

До этого израильские СМИ сообщали, что ЦАХАЛ во время ударов по Ирану якобы убил Хаменеи и ряд чиновников. Среди них начштаб вооруженных сил Саид Мусави, президент страны Масуд Пезешкиан, главнокомандующий армии Ирана Амир Хатами.

Иранские СМИ сразу опровергли информацию об убийстве высшего военно-политического руководства. Там говорили, что Хаменеи перевезли в безопасное место до атак США и Израиля, начавшихся утром 28 февраля.

