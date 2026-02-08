В Израиле отменили два слушания в суде по делу Нетаньяху

10–11 февраля в Иерусалимском окружном суде должны были состояться слушания по делу о коррупции с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Однако их отменили из-за встречи политика с лидером США Дональдом Трампом, сообщает ТАСС со ссылкой на Kan.

Накануне стало известно, что Нетаньяху на следующей неделе отправится в США. Ожидается, что 11 февраля он встретится с Трампом в Вашингтоне. Они будут обсуждать иранский вопрос и переговоры американцев с Тегераном.

По данным Kan, премьер Израиля будет настаивать на том, что «в любые переговоры обязательно должны быть включены темы ограничения (иранского арсенала — ред.) баллистических ракет». Также Нетаньяху хочет «прекращения поддержки иранской оси».

Из-за этой встречи Иерусалимский окружной суд отменил слушания по делу Нетаньяху, которые были намечены на 10–11 февраля.

6 февраля представители Ирана и США при посредничестве Омана встретились в Маскате. Они провели консультации по иранской ядерной программе и выразили намерение продолжить диалог.

Ранее в Иране заявили, что если США атакуют исламскую республику, то она ответит нападением на американские базы в регионе Персидского залива.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.