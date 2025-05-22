В Италии вспомнили о Латеранских соглашениях 1929 года для гарантиях Москве

Как сообщает Washington Post, соответствующие гарантии основаны на положениях Латеранского договора 1929 года, который обязывает Италию обеспечивать беспрепятственный доступ дипломатических миссий к Святому Престолу.

Успешный визит министра культуры РФ Ольги Любимовой на похороны Папы Франциска в апреле стал важным прецедентом, подтверждающим возможность такого взаимодействия. Однако для организации полноценных переговоров потребуются дополнительные договорённости с другими европейскими странами, включая разрешение на пролёт российских официальных делегаций через воздушное пространство ЕС.

На церемонии инаугурации нового Папы Льва XIV российскую делегацию возглавил посол РФ при Святом Престоле Иван Солтановский. Эксперты отмечают, что Ватикан, обладающий уникальным международно-правовым статусом, действительно может рассматриваться как нейтральная площадка для диалога.

Ранее СМИ сообщали о планах Владимира Зеленского использовать похороны Папы для дипломатических контактов, что вызвало дискуссии о возможных «закулисных» переговорах. Однако основным препятствием к началу переговорного процесса остаётся принципиальная позиция Киева, требующего предварительного вывода российских войск с территории Украины.