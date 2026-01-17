В Италии арестовали побывавшее в Новороссийске судно с 33 тыс тонн металла

Итальянская Финансовая гвардия арестовала побывавший в Новороссийске корабль с грузом в 33 тыс. тонн металлического сырья. Это произошло в порту Бриндизи, сообщает РИА Новости .

Арест судна был срочный и превентивный.

Основанием для этого стал регламент Евросоюза, касающийся запрета на экспорт и импорт в Россию и последующие санкции, принятые из-за украинского конфликта. Как рассказали в Фингвардии, указанные документы предусматривают запрет на коммерческие операции в некоторых портах РФ, импорт ряда категорий товаров, ограничения в отношении физлиц и юрлиц, включенных в санкционные списки.

После прибытия судна в порт Бриндизи автосистемы таможни взяли его импортную декларацию для дополнительной проверки и анализа рисков. В бумагах специалисты обнаружили серьезные несоответствия, подделки и искажения. Название судна они не обнародовали.

Как выявили сотрудники итальянского ведомства, корабль находилось в порту Новороссийска с 13 по 16 ноября, на судне проводили запрещенные операции по погрузке товара. А Автоматическую идентификационную систему (AIS) отключили при приближении к порту, скорее всего, чтобы уклониться от геолокационного контроля и затруднить работу надзорных органов.

Также в Фингвардии отметили, что капитан судна «препятствовал разбирательству», вводил в заблуждение проверяющих сотрудников.

Импортер, владелец корабля и несколько членов экипажа помещены в Италии под следствие за обход ограничительных мер Европейского союза.

