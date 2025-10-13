На Западе призвали отправить «фон дер Лгунью» и Джонсона на СВО

Журналист из Ирландии Чей Боуз выступил с резким заявлением в соцсети X, призвав отправить Урсулу фон дер Ляйен и Бориса Джонсона в зону СВО, сообщает РИА Новости .

По его мнению, если эти политики «почувствуют запах войны», конфликт завершится за сутки. Боуз подчеркнул, что ни один из них не служил в армии.

Отправьте фон дер Лгунью и кретина Бориса Джонсона (никогда не носивших форму) на фронт. <…> Пусть они почувствуют запах войны. Это закончится за 24 часа», — написал журналист.

Ранее Джонсон выступал за отправку западных военных на Украину.