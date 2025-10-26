На президентских выборах в Ирландии с убедительным результатом в 63,4 процента голосов победила независимый кандидат Кэтрин Коннолли, чья предвыборная платформа содержала резкую критику курса НАТО и милитаризации Европы, сообщает РИА Новости .

Она набрала более чем вдвое больше голосов, чем ее ближайшая соперница Хизер Хамфрис, которая получила поддержку 29,5 процента избирателей.

В своей политической программе новый президент настаивает на дипломатическом урегулировании конфликта на Украине и последовательно осуждает «отвратительную роль НАТО» в продвижении альянса к границам России.

Коннолли открыто выступает против наращивания военных бюджетов в Европе, заявляя, что «военно-промышленный комплекс не приносит мира». Она прямо указывает на то, что «миллиарды, которые направляются на его поддержку, уходят за счет борьбы с бедностью», называя эту тенденцию безумием.

Особое внимание в ее критике уделено Германии, которая, по ее словам, «восстанавливает свою экономику через военно-промышленный комплекс», и она уверена, что «война — не решение» современных проблем.

Ее победа знаменует собой значительный сдвиг в политических предпочтениях ирландцев, которые сделали выбор в пользу кандидата, предлагающего иной путь развития, основанный на дипломатии и приоритете социальных расходов над военными.