В Иране жертвами протестов стали более трех тысяч человек

Иранская организация судебной медицины впервые опубликовала официальные данные о жертвах недавних массовых протестов в стране, сообщает «Интерфакс» .

Согласно официальному заявлению, в результате беспорядков погибли 3117 жителей Ирана. В это число, как указывается, включены как гражданские лица, так и сотрудники правоохранительных органов и сил безопасности.

Волнения, начавшиеся в конце декабря на фоне резкого экономического ухудшения и обвала национальной валюты, постепенно переросли в акции с политическими требованиями.

Власти заявляют, что в последние дни ситуация в стране в целом стабилизировалась.

