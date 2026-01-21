В Иране жертвами протестов стали более трех тысяч человек
Иранская организация судебной медицины впервые опубликовала официальные данные о жертвах недавних массовых протестов в стране, сообщает «Интерфакс».
Согласно официальному заявлению, в результате беспорядков погибли 3117 жителей Ирана. В это число, как указывается, включены как гражданские лица, так и сотрудники правоохранительных органов и сил безопасности.
Волнения, начавшиеся в конце декабря на фоне резкого экономического ухудшения и обвала национальной валюты, постепенно переросли в акции с политическими требованиями.
Власти заявляют, что в последние дни ситуация в стране в целом стабилизировалась.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.