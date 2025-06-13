В Иране заявили, что МАГАТЭ стало соучастником израильского удара

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) утверждает, что МАГАТЭ потеряло статус надежного международного органа после израильских нападений, так как не осудило это действие, пишет SHOT .

Иранские атомщики подчеркнули, что в течение двух лет предупреждали МАГАТЭ об угрозах со стороны Израиля еще до начала противостояния, однако их сигналы были проигнорированы. По мнению Ирана, отсутствие официального осуждения израильских ударов по ядерным объектам фактически делает МАГАТЭ соучастником этих атак.

«Эта атака является неудачей для МАГАТЭ из-за неспособности генерального директора играть профессиональную и беспристрастную роль, в том числе в обеспечении безопасности мирных ядерных объектов, находящихся под контролем агентства», — сообщили в ОАЭИ.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что находятся на постоянной связи с иранскими властями и следят за состоянием ядерных объектов, а также уровнем радиации.