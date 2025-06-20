В Иране подтвердили попытку устранения главы дипломатического ведомства
В Иране предотвращено покушение на министра иностранных дел
Иранские власти раскрыли детали предотвращенного покушения на министра иностранных дел Аббаса Аракчи, сообщает RT.
Как сообщил его советник в интервью агентству Tasnim, спецслужбы сорвали попытку ликвидации несколько дней назад — именно в период, когда глава дипломатического ведомства вел закрытые переговоры со спецпосланником США Стивом Уиткоффом.
Информация о покушении появилась вслед за публикацией Reuters, подтвердившего серию телефонных контактов между Аракчи и американским представителем. Диалог, по данным источников, касался деэскалации ирано-израильского конфликта.
Как сообщают осведомленные источники, после инцидента Аракчи продолжил работу, но перешел на усиленный протокол охраны.
В Вашингтоне воздерживаются от комментариев,