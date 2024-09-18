Политолог и депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный и нынешний посол Украины в Великобритании — «патриот своей страны», который изначально выступал против нападения украинцев на Курскую область. Таким образом законодатель прокомментировал сообщения в прессе, что Залужный не одобрил «курскую авантюру» армии Украины, сообщает Life.ru .

«Авантюрное поведение украинцев можно объяснить только тем, что, подчиняясь англичанам, которые командовали ими, они потеряли много украинских жизней и техники ради пиар-эффекта. Залужный, как патриот своей страны, с самого начала объяснял, чем все это кончится», — считает Матвейчев.

Вместе с тем парламентарий положительно оценил работу Генштаба ВС России. По его мнению, российские военачальники не только не остановили наступление на донбасском фронте, но усилили натиск на противника. В результате украинские силы загнаны в ловушку, уверен Матвейчев.

«Честь и хвала нашему Генштабу, который сохраняет выдержку и разумно действует», — добавил депутат.