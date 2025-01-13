В Госдуме сочли позицию Трампа по Крыму здравомыслящей

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает здравомыслящей позицию избранного президента США Дональда Трампа о нереалистичности «вытеснения» России со всех бывших территорий Украины, в том числе Крыма, пишет РИА Новости .

«Логическим продолжением с его стороны стало бы признание российского статуса Крыма, а также наших новых регионов», — сказал он.

Советник избранного лидера США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Дональд Трамп понимает нереалистичность идеи о полном вытеснении России со всех бывших территорий Украины.

Также Майк Уолтц сообщил, что вновь избранный американский лидер понимает, что урегулировать украинский вопрос без диалога с Москвой невозможно. Именно поэтому в ближайшие месяцы Трамп планирует работать в данном направлении.