В Госдуме ответили на вопрос об отключении интернета в Москве из-за атак БПЛА

Свинцов: скорее всего, в Москве не станут полностью отключать мобильный интернет

В Москве, скорее всего, не станут отключать мобильный интернет на постоянной основе, считает депутат Госдумы Андрей Свинцов. По мнению законодателя, столица полностью защищена от налетов дронов, сообщает NEWS.RU .

В большинстве российских регионов также не станут отключать мобильный интернет на постоянной основе, полагает Свинцов. По словам парламентария, это связано с индивидуальностью ситуаций по безопасности в каждом субъекте: «где-то очень хорошо работают системы ПВО», поэтому украинские атаки удается отражать без постоянного отключения Сети.

«Москва, например, на мой взгляд, на 100% защищена, поэтому столицу, скорее всего, такие меры не коснутся», — спрогнозировал Свинцов.

Решение о введении ограничений на работу мобильного интернета принимают губернаторы, добавил политик. По оценке Свинцова, постоянное отключение Сети могут ввести не более чем в пяти субъектах России.

Тем временем власти объяснили сообщения об отключении мобильного интернета «до конца СВО» в Ульяновской области.

