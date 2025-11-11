В Госдуме ответили на вопрос об отключении интернета в Москве из-за атак БПЛА
В Москве, скорее всего, не станут отключать мобильный интернет на постоянной основе, считает депутат Госдумы Андрей Свинцов. По мнению законодателя, столица полностью защищена от налетов дронов, сообщает NEWS.RU.
В большинстве российских регионов также не станут отключать мобильный интернет на постоянной основе, полагает Свинцов. По словам парламентария, это связано с индивидуальностью ситуаций по безопасности в каждом субъекте: «где-то очень хорошо работают системы ПВО», поэтому украинские атаки удается отражать без постоянного отключения Сети.
«Москва, например, на мой взгляд, на 100% защищена, поэтому столицу, скорее всего, такие меры не коснутся», — спрогнозировал Свинцов.
Решение о введении ограничений на работу мобильного интернета принимают губернаторы, добавил политик. По оценке Свинцова, постоянное отключение Сети могут ввести не более чем в пяти субъектах России.
Тем временем власти объяснили сообщения об отключении мобильного интернета «до конца СВО» в Ульяновской области.
