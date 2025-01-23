В Госдуме ответили на слова Трампа о России

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не разговаривать с Россией языком силы, а искать точки соприкосновения, пишет РИА Новости .

«С позиции силы Трампу не стоит разговаривать с Россией. Это бессмысленно», — сказал Шеремет в беседе с агентством.

По его словам, Трамп может повлиять на обстановку в мире, но вместе с Москвой.

«Между Россией и США есть много точек соприкосновения. Градус противостояния между нашими странами должен быть снижен, а мир вернутся в нормальное и прогнозируемое русло», отметил депутат.

Ранее Трамп пообещал ввести новые санкции против России и обложить экспорт пошлинами.