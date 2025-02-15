В Госдуме опубликовали записку основателя ЛДПР Владимира Жириновского, где он сравнивает ситуацию на Украине с немецким нацизмом и предвидит крах Европы, сообщает РИА Новости .

«Европа вскормила Гитлера против СССР, но Гитлер залил кровью саму Европу. Теперь Запад поддерживает нацистов на Украине для борьбы с Россией, но возрожденный нацизм на Украине всколыхнет и саму Европу», — писал политик в 2017 году.

Этот документ опубликовал вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

Депутат отметил, что если ЕС останется адвокатом Зеленского, то Зеленский станет гробовщиком ЕС.

Ранее США отказались от военной помощи иностранным государствам, в том числе, и Украине. Американские политики неоднократно призывали страны Европы к продолжению поддержки киевского режима и увеличению военных расходов.