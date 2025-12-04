В Госдуме не верят в массовый протест из-за блокировки игры Roblox в России

«Roblox в детском сегменте — самая популярная игра, даже, наверное, целый мир. Это действительно социальная сеть», — сказал Нестеренко.

При этом он уверен, что блокировка игровой платформы не выльется в массовый онлайн-протест. Парламентарий отметил, что часть детей будет обходить блокировку через VPN, остальные выберут другую игру или соцсеть. Однако на сегодняшний день в РФ нет аналогов Roblox, а на их разработку уйдет до 3 лет.

Как рассказала депутат Госдумы Татьяна Буцкая, в игре было много негативного, например, пропаганда зацепинга. Будет лучше, если дети станут меньше играть в игры, которые «настраивают на негативное развитие всего».

Ранее Роскомнадзор подтвердил, что ограничил доступ к популярной детской онлайн-платформе Roblox на территории России. Причиной стали обнаруженные в игровом пространстве материалы, содержащие запрещенную в стране информацию. После блокировки дети устроили массовый протест в Сети.

