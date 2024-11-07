В Google Maps удалили спутниковые фото военных объектов Украины

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Глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко потребовал от Google Maps удалить обновленные карты, на которых видны военные объекты. Компания отреагировала и удалила спутниковые снимки, сообщает РБК .

В начале ноября картографический сервис опубликовал обновленные спутниковые снимки Украины, на которых оказались видны все военные объекты. По запросу компания исправила ситуацию.

«Военные объекты и системы больше не отображаются. В дальнейшем также будет все окей», — написал Коваленко в соцсетях.

При этом он подчеркнул, что специально не говорит, о каких военных объектах идет речь. В день публикации российские Telegram-каналы распространили скрины спутниковых снимков.

Многие отметили, что раскрыты и некоторые позиции ПВО, например, на кадрах киевского аэропорта Жуляны, возле которого 7 ноября прозвучала серия взрывов.