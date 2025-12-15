В германском парламенте при Зеленском отказали сеть и электронная почта

Во время визита Владимира Зеленского в здании бундестага в Берлине произошел серьезный технический сбой, в результате которого вышли из строя интернет, электронная почта и внутренняя сеть парламента, сообщает РИА Новости .

По данным газеты Bild со ссылкой на аппарат германского парламента, проблемы начались в 14:30 по местному времени в понедельник, как раз в момент присутствия Зеленского, и на момент публикации материала еще не были устранены.

Сбой затронул работу различных фракций и депутатов. По информации издания, перестали функционировать даже принтеры, а также было нарушено внутреннее соединение — интранет. Это позволяет предположить, что могли выйти из строя или стать целью кибератаки серверы бундестага. Из-за технических неполадок был временно приостановлен пропуск в здание, в том числе для лиц со специальными пропусками.

Инцидент произошел в ходе второго раунда переговоров по мирному урегулированию на Украине, которые с участием международных представителей, включая зятя экс-президента США Джареда Кушнера, проходили в Берлине.

