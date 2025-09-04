В Германии зафиксировали необычный печальный случай: перед выборами в земле Северный Рейн — Вестфалия скончались сразу 16 кандидатов от разных партий. Местная полиция опровергла слухи о намеренном устранении оппозиционеров, объяснив это возрастной категорией людей, пишет РЕН ТВ со ссылкой на Bild.

Так, семь кандидатов скончались из партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), еще девять — в том числе из партий СДПГ, «Зеленых» и Партии защиты животных. В региональной избирательной комиссии отметили, что перед выборами такие инциденты зафиксировали в 14 муниципалитетах.

«Статистика смертности среди кандидатов не превышает средние показатели для данной возрастной группы», — заявила официальный представитель избирательной системы Моника Виссманн.

В конце августа в Сети распространилась информация, что якобы власти причастны к смерти четырех кандидатов от партии АдГ. Тогда партию стали называть «пророссийской» из-за ее несогласия с официальным курсом Берлина.