В Германии отреагировали на заявление Путина об оснащении ВМФ

В Германии приняли к сведению слова Путина об оснащении ВМФ

Власти Германии прокомментировали слова президента РФ Владимира Путина о планах оснащения Военно-морского флота (ВМФ) России. В ФРГ приняли их к сведению, сообщает ТАСС .

«Мы это принимаем, конечно, к сведению», — сказал представитель Минобороны ФРГ Кеннет Хармс.

По его словам, Германия тоже собирается вложиться в разработку своих ВМС. Она хочет реализовать крупные проекты, в которые входит закупка кораблей. В частности, ФРГ планирует приобрести фрегаты и корветы.

27 июля в России отмечался день ВМФ. Проверяя по ВКС ход учений «Июльский шторм», Путин отметил, что страна продолжит оснащать свой флот передовой техникой.