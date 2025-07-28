В Германии отреагировали на заявление Путина об оснащении ВМФ
В Германии приняли к сведению слова Путина об оснащении ВМФ
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Власти Германии прокомментировали слова президента РФ Владимира Путина о планах оснащения Военно-морского флота (ВМФ) России. В ФРГ приняли их к сведению, сообщает ТАСС.
«Мы это принимаем, конечно, к сведению», — сказал представитель Минобороны ФРГ Кеннет Хармс.
По его словам, Германия тоже собирается вложиться в разработку своих ВМС. Она хочет реализовать крупные проекты, в которые входит закупка кораблей. В частности, ФРГ планирует приобрести фрегаты и корветы.
27 июля в России отмечался день ВМФ. Проверяя по ВКС ход учений «Июльский шторм», Путин отметил, что страна продолжит оснащать свой флот передовой техникой.