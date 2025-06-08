В Германии хотят увеличить бомбоубежища из-за возможного конфликта с РФ

В ФРГ обеспокоены риском начала крупной агрессивной войны в Европе. В стране задумались над увеличением вместимости бомбоубежищ до 1 млн человек, сообщает РБК со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Глава Федерального ведомства по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий Ральф Тислер заявил, что долгое время в Германии не считали необходимым готовиться к войне. Однако сейчас мнение изменилось.

ФРГ полагает, что в ближайшие четыре года может начаться конфликт с Россией. Тислер заявил, что нужно подготовиться к этому. Власти страны строят планы по быстрому расширению сети бомбоубежищ и укрытий.

В ФРГ в рабочем состоянии сейчас находятся 580 бункеров из 2 тыс. Они смогут вместить только 480 тыс. человек. Это 0,5% от численности населения ФРГ.

Тислер заявил, что для реализации плана потребуется привлечь не менее 10 млрд евро в ближайшие четыре года и не менее 30 млрд евро — в ближайшие 10 лет. Он также заявил необходимости создания службы гражданской обороны и усовершенствования информационных систем. Тислер призвал население сделать запасы на десять дней на случай перебоев с электричеством.

Ранее Германия помогла Киеву сделать на территории Украины дальнобойное оружие. Скоро оно поступит Вооруженным силам Украины.