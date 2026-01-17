В Германии допустили бойкот ЧМ-2026 из-за Гренландии и США

В германских политических кругах обсуждается возможность бойкота чемпионата мира по футболу 2026 года в случае реализации силового сценария вокруг Гренландии.

Как заявил Die Welt внешнеполитический представитель фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Гардт, отказ от участия в турнире может рассматриваться как «крайняя мера», призванная повлиять на администрацию президента США Дональда Трампа.

При этом политик выразил надежду, что странам НАТО удастся найти дипломатическое решение и избежать эскалации конфликта.

Футбольный турнир запланирован на период с 11 июня по 19 июля 2026 года и будет проводиться в 16 городах США, Канады и Мексики.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.