В ФРГ приняли максимальные меры безопасности из-за приезда Зеленского и Уиткоффа

В немецком Берлине ввели максимальные меры безопасности из-за приезда президента Украины Владимира Зеленского, представителей главы Соединенных Штатов Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, сообщает « Политика Страны » со ссылкой на Bild.

В Берлине перекрыли улицы, охрану усилили. За воздушным и водным пространством наблюдают силовики.

Рядом с правительственным кварталом собираются перекрыть дороги. Подъезд к зданиям планируют заблокировать с помощью заграждений. Там же расставят работников полиции.

Сначала стороны проведут экономические консультации с немецким канцлером Фридрихом Мерцем. После этого в канцелярии организуют встречу Зеленского с главами государств ЕС. В ней поучаствуют представители Евросоюза и НАТО. Помимо этого, Зеленский проведет встречу с Уиткоффом и Кушнером.

