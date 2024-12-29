В Финляндии заявили о «сохранении лица» Европы перед населением и Москвой

Малинен: западные лидеры задумались о позиции в отношениях с РФ

Западные лидеры задумались о соблюдении приличий после наступающего стремительного изменения в отношениях с Москвой, заявил политолог Туомас Малинен, его слова приводит РИА Новости .

«Самым обсуждаемым вопросом в европейских кабинетах будет вопрос о том, как сохранить лицо перед населением после разворота на 180 градусов в отношениях с Россией», — написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт в соцсетях.

По словам профессора, этому процессу может помешать только прямое столкновение НАТО и России.

Ранее в публикации Financial Times утверждалось, что избранный президент США Дональд Трамп готов вернуться к деловым отношениям с Москвой и Пекином, чтобы заняться вопросами Канады, Мексики, Гренландии и Панамского канала.